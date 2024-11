Normandie. Alerte neige-verglas : les transports scolaires et cars Nomad suspendus dans quatre départements

Dans la Manche, l'Orne, le Calvados et l'Eure, la Région Normandie a décidé de suspendre les transports scolaires et commerciaux des cars Nomad, jeudi 21 novembre. Le département de Seine-Maritime est, pour l'instant, épargné par cette mesure, même si des perturbations sont localement possibles. Cette décision a été prise "en raison de l'alerte orange lancée par Météo France pour risque de neige et verglas", indique la Région.

Jusqu'à 7cm de neige

Un nouveau point a été effectué en fin d'après-midi, ce mercredi 20 novembre, pour toutefois évaluer la possibilité de maintenir certaines lignes commerciales. Il a été décidé que les lignes 122 entre Caen et Le Havre, 216 entre Evreux et Rouen, 301 entre Saint-Lô et Cherbourg, 303 entre Valognes et Coutances et 305 entre Lison et Granville vont circuler. "Les lignes circulant en Seine Maritime seront toutes maintenues, y compris celles traversant l'Eure : la 512 entre Le Mesnil Esnard et Périers-sur-Andelle, la 522 entre Rouen et Gournay-en-Bray et la 527 entre Dieppe, Serqueux et Gisors", précise la Région.

La Région va aussi informer les familles, les écoles, les communes et intercommunalités de cette décision.

On attend de 1 à 4 centimètres de neige localement dans le Calvados et de 3 à 7 centimètres dans l'Orne et le sud-Manche, ainsi qu'un saupoudrage le long des côtes.