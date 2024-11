[Photos] Calvados. Tempête Caetano : il neige, et ça tient bien par endroits !

Les premières chutes de neige de l'année sont bien arrivées. Ce jeudi 21 novembre, il neige en Normandie, et bien sûr dans le Calvados. Les flocons sont surtout conséquents dans le bocage virois, en Suisse normande, et dans le Bessin. Pour le moment, il neige à Caen et dans son agglomération, mais cela ne tient pas au sol.

Voici un florilège des endroits où il neige, grâce aux photos que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux :

Faîtes preuve d'une grande prudence sur les routes. La circulation est très difficile sur l'A84 dans la Manche, et compliquée sur le secteur calvadosien. Tout le réseau secondaire est aussi considéré comme "délicat", alors qu'un salage est en cours.

A Falaise. - Manuel Da Silva

