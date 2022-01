Caen. Football (Ligue 1) : Rolland Courbis annonce qu'il prend les commandes à Caen

C'est la première (demi) surprise de l'après-trêve au Stade Malherbe de Caen. Au moment d'entrer en salle de conférence de presse pour présenter le déplacement des Caennais à Monaco, ce dimanche 31 mars (15h), ce n'est pas Fabien Mercadal l'entraîneur qui est apparu mais Rolland Courbis, jusque là co-entraîneur et jamais présent devant les micros.

Rolland Courbis : "C'est moi qui tranche jusqu'à la 38e journée"

L'explication est venue de la part du technicien sudiste lui-même. "Un accord avait été pris à mon arrivée car je ne connaissais pas assez les joueurs. Jusqu'à la coupure internationale, Fabien Mercadal faisait les confs et après, c'est moi" a ainsi livré Courbis avant de détailler : "A la question de savoir qui décide entre Fabien et moi, même si on est d'accord 8 fois sur 10, c'est moi qui tranche jusqu'à la 38e journée". Voilà qui apporte de la clarté à la distribution des rôles cette fois. Car jusque là, il avait toujours été dit par les concernés que Fabien Mercadal était l'entraîneur, Rolland Courbis son conseiller. Les choses ont donc changé depuis l'humiliation reçue devant Saint-Etienne et pendant les deux semaines de trêve internationale.

Du côté de la composition d'équipe en vue du déplacement à Monaco, il se pourrait que l'on voit apparaître Aly N'Dom, recruté au mercato et blessé depuis. Pour le reste, Rolland Courbis a ironisé en concluant : "la surprise de ma compo serait que ce soit la même que contre Saint-Etienne".

AS Monaco-SM Caen, dimanche 31 mars à partir de 15h au stade Louis II.

