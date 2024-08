Enquête. La ville de Caen a-t-elle vraiment cent clochers ?

Caen est communément surnommée la ville aux cent clochers. Mais d'où vient cette appellation ? A-t-elle vraiment 100 clochers, ce malgré les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ? Que l'enquête commence.

Aux origines d'un surnom célèbre

Avant tout de chose, entendons par clocher "la partie haute d'un bâtiment religieux", avec ou sans cloche. L'origine de l'expression remonte au XIXe siècle, selon Nadège Orange, médiatrice de l'architecture et du patrimoine à Caen : "Lorsque la ville était moins urbanisée et que l'on arrivait sur ses hauteurs, on avait une vue sur une multitude de clochers, c'est de là qu'est née cette expression." En 1831, le surnom avait déjà été employé par Victor Hugo dans son poème A mes amis, publié en 1831 dans son recueil Les feuilles d'automne. Mais l'illustre écrivain évoquait ainsi Rouen, et non Caen (lire par ailleurs). Le surnom a fleuri ensuite pour évoquer plusieurs villes de France, sans qu'il soit possible, à chaque fois, de recenser le nombre précis de clochers.

Une présence très ancienne

La présence d'églises à Caen remonte à une lointaine époque. Avant l'arrivée de Guillaume le Conquérant et de la Reine Mathilde, au XIe siècle, il y en avait déjà. Celle de Saint-Martin est la plus ancienne. Il n'en reste aujourd'hui que les arcades. Puis le couple a fondé les deux abbayes, de part et d'autre du petit bourg déjà existant. Au fil des siècles, la ville de Caen s'est développée autour de l'Abbaye aux Hommes et celle aux Dames, ainsi que du château. Véritables témoins de l'Histoire, les clochers de Caen en ont subi les tourments. De nombreuses églises ont été fermées ou détruites pendant la Révolution française, et la Seconde Guerre mondiale a fait perdre à Caen de nombreuses sentinelles silencieuses. "Au fil du temps, des églises ou des petites chapelles ont disparu, témoigne la médiatrice. Il y avait bien plus de clochers avant 1944 que maintenant."

Qu'en est-il aujourd'hui ?

"On peut difficilement compter tous les clochers de la ville aujourd'hui. Mais une chose est sûre, il n'y en a pas 100", assure Nadège Orange. Il y en aurait plutôt entre 20 et 30, ce qui n'a pas empêché la ville de garder ce surnom flatteur.

Parmi les clochers encore debout, certains se distinguent. L'Abbaye aux Hommes domine la ville, avec ses flèches culminant à 82 mètres, à quelques longueurs de la tour du CHU et ses 87 mètres. C'est sans contestation le clocher le plus connu au niveau international, pour son architecture notamment : une tour est de style roman, l'autre gothique. Autre clocher emblématique de Caen, celui de l'église Saint-Pierre, qui constitue "le point zéro, le centre de la ville. Il est surnommé le prince des clochers normands car il a largement servi d'inspiration aux autres", détaille Nadège Orange. Tous ces clochers constituent la ligne d'horizon de la ville, visibles de loin en arrivant sur Caen.

L'enquête prend fin et sa conclusion est limpide. Au risque d'en décevoir beaucoup, comme le rappeur Orelsan, qui parlait de sa "ville aux cent clochers" dans la chanson Dans ma ville on traîne, non, Caen n'affiche pas 100 clochers à son compteur. Elle en est même loin aujourd'hui. Les églises ouvertes au culte sont encore moins nombreuses : 12 seulement accueillent encore les fidèles.

A Caen, chaque clocher a son histoire

• En 1944, le clocher de Saint-Pierre décapité par un obus

Dans la nuit du 9 juin 1944, un obus traverse le ciel caennais pour terminer sa course dans le clocher de l'église Saint-Pierre. Il a été tiré par la marine alliée, depuis la côte. Le clocher est décapité. Des travaux sont entamés quelques années plus tard grâce à l'argent obtenu via la vente d'épaves américaines laissées sur les plages. Il est reconstruit en 1951. Photo des archives caennaises.

• L'église Saint-Jean, la Tour de Pise caennaise

Souvent comparé, avec une pointe d'ironie, à la Tour de Pise, le clocher de Saint-Jean penche étrangement sur la gauche. "On le ressent très bien quand on est dedans", souligne Nadège Orange. L'édifice a été construit sur un sol instable, qui a dû être recouvert de troncs de chênes pour le stabiliser. "Dès le début, quand on regardait la base, ça partait de travers." Résultat : une église qui penche !

• Les graffitis du clocher de Saint-Etienne-le-Vieux

Durant les combats de 1944, un obus atterrit sur l'église. A demi en ruines, l'édifice est infréquentable depuis la guerre. Mais la Ville de Caen prévoit des travaux pour la rouvrir en 2026. Nadège Orange a pu monter dans son clocher : "Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de graffitis dedans, je n'avais jamais vu ça." Les murs sont couverts d'inscriptions gravées au fil des siècles.

• Les indéboulonnables tours de l'Abbaye aux Hommes

"Quand Saint-Etienne (autre nom de l'Abbaye aux Hommes) s'écroulera, le royaume d'Angleterre périra", écrivait le poète normand Robert Wace au XIIe siècle, comparant ainsi la solidité des tours de l'abbaye à celle de la monarchie britannique. Les pilotes des bombardiers anglais ont tout de même dû avoir de sérieuses consignes pendant les raids de 1944.