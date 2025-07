Fleury-sur-Orne. Surpris en plein trafic de drogue, il dit qu'il "aime aider ses concitoyens"

Lors d'une patrouille à Fleury-sur-Orne le 19 juin dernier, les policiers remarquent au volant d'une voiture un homme connu pour des problèmes de stupéfiants. Ils le voient ensuite remettre un sachet à une femme qui semble lui donner en échange de l'argent. Les forces de l'ordre interrogent la cliente qui avoue lui avoir acheté du cannabis.

Une perquisition est faite chez la mère du jeune homme de 21 ans. On y trouve un pistolet avec des munitions et une savonnette de 100g de cannabis. Il reconnaît aussitôt les faits.

Il rend service aux autres

Au tribunal de Caen jeudi 10 juillet, il s'explique : "J'ai rendu service à cette femme. J'aime aider mes concitoyens." Il dit que le pistolet n'est pas à lui, mais qu'il le gardait pour faire plaisir à un ami. La présidente ironise : "A chaque fois que vous faites quelque chose d'illégal, c'est pour venir en aide. Vous êtes donc un bon samaritain." Elle lui demande pourquoi il a un revolver en garde chez lui et lui fait remarquer combien c'est dangereux, d'autant qu'il a un petit frère qui vit aussi chez sa mère. Celle-ci n'était pas au courant.

Il explique qu'il ne consomme plus de drogue. La présidente lui fait remarquer alors qu'il est dealer. Le procureur informe qu'en décembre 2024, il a déjà eu affaire à la police pour des problèmes de stupéfiants. Ce sera jugé le 8 septembre prochain. Il s'étonne qu'il ait récidivé si peu de temps après. "On aurait pu espérer que le délit de décembre 2024 vous aurait fait réfléchir." Pour l'avocate de la défense, tout ce qui ressort du PV est pure hypothèse. "Il dit qu'il aime rendre service. Et pourquoi pas ?" Après délibéré, l'homme est condamné à 6 mois de prison avec sursis, les scellés sont confisqués.