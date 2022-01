Caen : à un an d'intervalle, un même individu interpellé deux fois place de la gare

Place de la gare, à Caen (Calvados), la police interpelle le même individu, à un an d'intervalle, pour deux délits différents. Le dimanche 10 juillet 2015, à 15h, des agents repèrent un jeune homme qui déambule place de la gare de Caen, avec à la main un sac de cellophane contenant du cannabis.

Un an plus tard, le lundi 4 juillet 2016, au même endroit, le même individu attire de nouveau l’attention des forces de l'ordre, car une matraque télescopique dépasse de son sac.

Matraque achetée dans une armurerie

Il a été jugé le mercredi 7 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen pour détention illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d'arme blanche. Il dit avoir acheté la matraque dans une armurerie sans plus trop savoir pourquoi. Ayant déjà été condamné à 300 euros d'amende pour usage de stupéfiants l'an dernier, la procureur requiert 2 mois de prison avec sursis. Ce sera le verdict, assorti d'une obligation de stage de sensibilisation aux dangers de la consommation de stupéfiants. Les scellés ont été confisqués.

A LIRE AUSSI.