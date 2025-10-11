Manche. Marie-Françoise Kurdziel, conseillère régional du RN, est décédée

Conseillère régionale de Normandie du Rassemblement national (RN), Marie-Françoise Kurdziel est décédée. Elle avait dirigé la fédération du RN du département de la Manche pendant presque cinq années. Elle avait également représenté le parti lors des deux dernières élections législatives de 2022 et 2024 dans la deuxième circonscription de Granville-Avranches, et avait participé à celles de 2017 et 2012 sous l'étiquette du Front national.

"Je garde d'elle le souvenir d'une ténacité à toute épreuve, un engagement sans faille même dans l'adversité", écrit Franck Simon, l'actuel délégué départemental du RN, sur le réseau social X.