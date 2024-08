Nécrologie. Un pompier volontaire de la Manche meurt en sauvant une personne en Bretagne

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont en deuil, dimanche 18 août. Le caporal-chef Loïc Lenoir, pompier volontaire de Pontorson, est mort en portant secours à une personne en Bretagne, en dehors de son service.

Il sauve une personne tombée sur des rails

Loïc Lenoir était en voiture en Ille-et-Vilaine, à Pleine-Fougères, juste à côté de Pontorson. Il est alors allé secourir une personne tombée sur des rails, à un passage à niveau, "au moment où celui-ci s'est déclenché", racontent les pompiers. Il est parvenu à sortir la victime des voies de chemin de fer. Cependant, le caporal-chef a été happé par le train qui arrivait. Il a été grièvement blessé. Pris en charge par les pompiers d'Ille-et-Vilaine et le Samu de ce département, il n'a pas survécu à ses blessures.

Loïc Lenoir était âgé de 59 ans, marié et père de deux enfants. Sapeur-pompier volontaire depuis plus de 36 ans, il était aussi agent municipal à Pontorson. "C'est un véritable choc pour sa famille, ses amis, ses collègues du centre de secours et de la commune de Pontorson", précisent les secours de la Manche.