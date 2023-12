Manche. Un important carambolage entre cinq véhicules sur la nationale 13

Un carambolage s'est produit vendredi 1er décembre, aux alentours de 21h, vers Sainte-Mère-Eglise dans la Manche. Il a eu lieu sur la route nationale 13. Une première voiture a perdu le contrôle et terminé sur le toit. Derrière, cinq véhicules se sont rentrés dedans, "avec des chocs avant-arrière en accordéon", précisent les secours. Un homme de 43 ans a été légèrement blessé et emmené à l'hôpital de Cherbourg. Une chute de grêle pourrait être à l'origine de l'accident.

Un feu dans une maison à Pontorson

Les pompiers de la Manche sont intervenus pour un feu dans une maison de 80 m² samedi 2 décembre, vers 4h du matin à Pontorson dans le sud Manche. L'incendie a pris dans un mur en placoplâtre entre deux chambres. Quatre personnes étaient présentes dans le logement, deux femmes de 84 et 55 ans et deux hommes de 56 et 18 ans. Il n'y a aucun blessé et pas besoin de les reloger. Treize sapeurs-pompiers avec un fourgon incendie, une grande échelle et une ambulance ont tout de même été mobilisés.