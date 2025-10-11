En ce moment Thank you DIDO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Place du commerce à Caen. Fête, jeux et idées cadeaux cette semaine

Economie. Jeux d'arcade, bar, cadeaux : découvrez les nouveaux commerces ayant ouvert à Caen et dans ses alentours.

Publié le 11/10/2025 à 11h00 - Par Lise Crocquevieille
Place du commerce à Caen. Fête, jeux et idées cadeaux cette semaine
Cette semaine dans votre rubrique place du commerce : un magasin d'arcade, une boutique d'artisans et un nouveau bar. (photo : les Jeux argentanais à Fleury-sur-Orne).

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"Les gens sont contents de trouver une boutique de petits artisans, après toutes les fermetures de commerces", explique Agnès Mourocq, artisan encadreur qui expose son travail dans la Boutique des Artisans. Elle se trouve au sein du centre commercial des Rives de l'Orne.

L'heure est aux loisirs

"Nous accueillons tout type de projet, d'une salle de jeux chez un particulier à un baby-foot et un billard dans un bar", rétorque Benjamin Guy, le responsable de salle et assistant de projets des Jeux argentanais. L'entreprise prend aussi en charge la livraison (supplément à voir en fonction de la zone géographique), ainsi qu'un service après-vente. Vous pouvez également vous rendre dans la boutique s'il vous manque des pièces détachées.

Quai Vendeuvre à Caen, le bar de nuit le Nox s'est installé à la place du bar l'Usine. "Nous avons changé la décoration, les jeux de lumière, et puis le nom, pour proposer un nouvel endroit où faire la fête sur le port", précise Camille Fournier, comptable de formation. Avec son compagnon Jonathan, qui lui était dans le milieu, ils ont décidé de monter leur affaire.

Les Jeux argentanais à Fleury-sur-Orne

Fleury-sur-Orne. Les Jeux argentanais à Fleury-sur-Orne
Découvrez les Jeux argentanais, magasin de vente et location de jeux d'arcade, à Fleury-sur-Orne.

Basée dans l'Orne, l'entreprise a souhaité se rapprocher de la dynamique caennaise.Dilan Verel et Damien Feret sont les commerciaux de l'agence fleurysienne.

Les Jeux argentanais s'occupent aussi bien de demandes pour les particuliers que pour les professionnels. Baby-foot, flipper, jeu de fléchettes… Il y en a pour tout le monde ! La location de jeux d'arcade est aussi possible. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Une boutique d'artisans aux Rives de l'Orne

Caen. Une boutique d'artisans aux Rives de l'Orne
A la Boutique des Artisans aux Rives de l'Orne à Caen, des dizaines d'artisans se relaient pour tenir la boutique, du lundi au samedi, de 10h à 20h. 

La Boutique des Artisans s'est récemment installée dans le centre commercial.A Caen, une cinquantaine d'artisans se relaient pour tenir la boutique. 

Bijoux, encadrements, bougies, produits gourmands… Voici un nouvel endroit à Caen pour trouver vos idées cadeaux ! Près de 54 artisans proposent des produits divers et variés. La boutique de Caen est la 24e à ouvrir en France. Ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h.

Un nouveau bar sur le port de Caen

Caen. Un nouveau bar sur le port de Caen
Camille et Jonathan Fournier sont les gérants du nouveau bar qui a ouvert récemment quai Vendeuvre à Caen : le Nox.

A la place du bar l'Usine, le Nox s'est installé quai Vendeuvre.Camille et Jonathan Fournier en sont les gérants.

Ouvert du mardi au samedi de 17h à 1h (bientôt 3h), le Nox propose un nouvel endroit où se rassembler sur le port de Caen. En fin d'après-midi, profitez de différentes tapas, puis d'un DJ à partir de 21h/22h. La musique y est plutôt grand public : tout le monde s'y retrouve !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Place du commerce à Caen. Fête, jeux et idées cadeaux cette semaine
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple