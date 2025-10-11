Place du commerce à Caen. Fête, jeux et idées cadeaux cette semaine

"Les gens sont contents de trouver une boutique de petits artisans, après toutes les fermetures de commerces", explique Agnès Mourocq, artisan encadreur qui expose son travail dans la Boutique des Artisans. Elle se trouve au sein du centre commercial des Rives de l'Orne.
L'heure est aux loisirs
"Nous accueillons tout type de projet, d'une salle de jeux chez un particulier à un baby-foot et un billard dans un bar", rétorque Benjamin Guy, le responsable de salle et assistant de projets des Jeux argentanais. L'entreprise prend aussi en charge la livraison (supplément à voir en fonction de la zone géographique), ainsi qu'un service après-vente. Vous pouvez également vous rendre dans la boutique s'il vous manque des pièces détachées.
Quai Vendeuvre à Caen, le bar de nuit le Nox s'est installé à la place du bar l'Usine. "Nous avons changé la décoration, les jeux de lumière, et puis le nom, pour proposer un nouvel endroit où faire la fête sur le port", précise Camille Fournier, comptable de formation. Avec son compagnon Jonathan, qui lui était dans le milieu, ils ont décidé de monter leur affaire.
Les Jeux argentanais à Fleury-sur-Orne
Basée dans l'Orne, l'entreprise a souhaité se rapprocher de la dynamique caennaise.Dilan Verel et Damien Feret sont les commerciaux de l'agence fleurysienne.
Les Jeux argentanais s'occupent aussi bien de demandes pour les particuliers que pour les professionnels. Baby-foot, flipper, jeu de fléchettes… Il y en a pour tout le monde ! La location de jeux d'arcade est aussi possible. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.
Une boutique d'artisans aux Rives de l'Orne
La Boutique des Artisans s'est récemment installée dans le centre commercial.A Caen, une cinquantaine d'artisans se relaient pour tenir la boutique.
Bijoux, encadrements, bougies, produits gourmands… Voici un nouvel endroit à Caen pour trouver vos idées cadeaux ! Près de 54 artisans proposent des produits divers et variés. La boutique de Caen est la 24e à ouvrir en France. Ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h.
Un nouveau bar sur le port de Caen
A la place du bar l'Usine, le Nox s'est installé quai Vendeuvre.Camille et Jonathan Fournier en sont les gérants.
Ouvert du mardi au samedi de 17h à 1h (bientôt 3h), le Nox propose un nouvel endroit où se rassembler sur le port de Caen. En fin d'après-midi, profitez de différentes tapas, puis d'un DJ à partir de 21h/22h. La musique y est plutôt grand public : tout le monde s'y retrouve !
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.