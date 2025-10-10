People. Karine Ferri annonce son départ de TF1… et débarque en Normandie très bientôt !

C'est un moment d'émotion que les téléspectateurs ne sont pas près d'oublier. Samedi 4 octobre, lors de la finale de The Voice Kids, Karine Ferri a annoncé en direct qu'elle quittait TF1, après plus d'une décennie à animer certaines des émissions les plus emblématiques du groupe, de Danse avec les stars à The Voice.

La présentatrice a remercié le public et les équipes, visiblement émue, avant de tourner la page : "J'ai envie de tester de nouvelles choses", a-t-elle confié. Un départ qu'elle assure sans regrets, mais avec le besoin de renouveau.

Une nouvelle chaîne et une nouvelle aventure télévisuelle

Karine Ferri ne quitte pas les écrans pour autant. Elle rejoint désormais RMC Life, anciennement Chérie 25, une chaîne de la TNT dédiée aux histoires de vie. C'est sur cette antenne qu'elle présentera Naissances extraordinaires au zoo, une série de documentaires inédite consacrée aux plus belles mises bas du monde animal.

Le premier épisode, attendu mercredi 22 octobre à 21h10, promet déjà de belles images : éléphants, tigres, girafes, pandas ou encore manchots seront au cœur de ce programme à la fois familial et émouvant, tourné dans plusieurs parcs zoologiques d'Europe.

Une halte en Normandie pour une naissance très attendue

Et parmi les lieux mis en lumière dans cette nouvelle émission, la Normandie aura une place de choix. Karine Ferri y suivra la naissance d'un bébé babiroussa, un événement rare pour cette espèce originaire d'Indonésie, au zoo de Cerza.

Une escale symbolique pour l'animatrice, qui signe là un retour à une télévision plus proche de la nature et des émotions simples, loin des plateaux et des projecteurs.

Une page se tourne, une autre s'écrit

Dans une interview accordée à TV Magazine, Karine Ferri a tenu à clarifier les raisons de son départ. Selon elle, les programmes de TF1 "sont installés depuis longtemps", laissant peu de place à la nouveauté. Elle dit toutefois garder "beaucoup d'affection" pour la chaîne, qui lui a permis de vivre "des choses extraordinaires".

Aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour celle qui a su conquérir le cœur des téléspectateurs. Entre renouveau professionnel et virage vers des formats plus apaisés, Karine Ferri signe un retour attendu, et la Normandie est ravie de l'accueillir pour ce nouveau départ !