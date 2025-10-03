En ce moment Love Me Not Ravyn LENAE
Zoo de Cerza. Trois lionnes sont nées… L'une d'elles attend votre vote pour lui donner un nom !

Société. Naissances exceptionnelles au zoo de Cerza. Courant août, trois lionnes sont nées dans ce zoo situé dans le pays d'Auge, près de Lisieux. Ce week-end, du 4 au 5 octobre vous pouvez choisir entre quatre noms différents pour l'une d'elles.

Publié le 03/10/2025 à 08h43 - Par Lilian Fermin
Zoo de Cerza. Trois lionnes sont nées… L'une d'elles attend votre vote pour lui donner un nom !
Il n'est pas mignon ce petit lionceau ? - Zoo de Cerza

Evènement au zoo de Cerza, situé dans le pays d'Auge, à Hermival-les-Vaux. A quelques jours d'intervalle, en août, trois jeunes lionnes sont nées, de deux mamans différentes. "C'est la première descendance du mâle arrivé l'hiver dernier au parc", fait savoir le zoo de Cerza.

Doom et sa petite, au zoo de Cerza.Doom et sa petite, au zoo de Cerza. - Zoo de Cerza

Quatre propositions pour un nom

Guetti, née en 2022 au parc, a donné naissance à des jumelles. Les soigneurs doivent encore leur donner des noms. La maman de Guetti, baptisée Doom, a elle aussi eu une petite lionne. Le prénom qu'il lui sera conféré est à décider sur les réseaux sociaux.

Ce week-end, sur Facebook et Instagram, vous pourrez choisir entre quatre noms différents : Nedoo, la contraction du prénom de la mère et du père, Maledzi, qui veut dire protection en swahili, Jabari, qui signifie guerrière dans la même langue, et enfin Emali, une ville du Kenya.

Guetti et ses jumelles, récemment nées au zoo de Cerza.Guetti et ses jumelles, récemment nées au zoo de Cerza. - Franck Loiseau

Galerie photos
Doom et sa petite, au zoo de Cerza. - Zoo de Cerza Guetti et ses jumelles, récemment nées au zoo de Cerza. - Franck Loiseau

Zoo de Cerza. Trois lionnes sont nées… L'une d'elles attend votre vote pour lui donner un nom !
