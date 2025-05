Calvados. Une convention signée au zoo de Cerza pour protéger les espèces françaises

Un Centre de sauvegarde des espèces françaises va bientôt voir le jour. C'est l'une des grandes annonces faites mardi 13 mai, au zoo de Cerza, dans le Calvados. Ce jour-là, tous les directeurs des zoos français s'étaient donné rendez-vous… mais pourquoi ?

Chaque année, l'Association française des parcs zoologiques (AFdPZ) organise une rencontre dans l'un de ses parcs membres, et cette fois, c'était au tour du zoo de Cerza d'accueillir l'événement. Mais au-delà de ce rendez-vous traditionnel, un moment clé a marqué la journée : la signature d'une convention avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Préserver les espèces françaises

Elle va permettre la création dans l'Hexagone d'un Centre de sauvegarde des espèces françaises. "La vocation des parcs zoologiques est de préserver notre biodiversité et bien entendu, les espèces de la faune locale", explique le propriétaire du zoo de Cerza, Thierry Jardin.

Ce centre de sauvegarde n'est pas un centre physique, mais plutôt une mobilisation des ressources financières, humaines et techniques, pour inverser la tendance alarmante sur la disparition des espèces française.

L'importance des zoos

Rodolphe Delord, président de l'association des zoos de France et propriétaire du zoo de Beauval, tient le même discours sur le sujet de la préservation. "Les zoos sont connus et reconnus comme des maillons de la conservation de la biodiversité. Ils permettent la découverte du monde sauvage et la sensibilisation du public à la conservation de ces animaux extraordinaires."

Aujourd'hui, en France, c'est par exemple 14% des mammifères, 24% des reptiles ou 32% des oiseaux nicheurs qui sont menacés de disparition. "Il est vrai que protéger le criquet ou le petit crapaud sonneur est moins sexy que de protéger un lion ou une girafe, mais ils sont tout aussi importants", conclut Thierry Jardin.