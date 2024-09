Insolite. Et si vous couriez entre les rhinocéros et les girafes ? Une course caritative au zoo de Cerza !

Et si vous couriez entre les rhinocéros et les girafes ? C'est ce que vous propose la Team Naevus, qui cherche à faire connaître le naevus géant congénital, maladie dermatologique. Le 1er décembre, une course à pied nommée la Cerza Run Naevus 2000 est organisée au zoo de Cerza à Hermival-les-Vaux. Elle est destinée aux débutants comme aux expérimentées puisque trois distances sont proposées : 5, 10 et 15km. A noter également une course pour les enfants, puisqu'ils ont aussi le droit de s'amuser. Les dossards peuvent dès à présent être réservés sur normandiecourseapied.com. Attention, les places sont limitées pour cette "occasion exceptionnelle de courir parmi les animaux sauvages, tout en profitant d'un cadre naturel magnifique".