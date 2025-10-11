Politique. Le Normand Sébastien Lecornu reconduit comme Premier ministre et risque déjà la censure

Il retourne à Matignon. Sébastien Lecornu a été reconduit par Emmanuel Macron au poste de Premier ministre. L'annonce est tombée peu après 22h, vendredi 10 octobre. Le Normand a accepté la mission "par devoir" et doit s'atteler à la formation d'un nouveau gouvernement pour pouvoir présenter un projet de budget dès lundi. Le président de la République lui a donné "carte blanche" pour monter sa nouvelle équipe et mener les négociations avec les partis politiques.

• A lire aussi : Normandie. "Un coup de massue" : après la démission de Sébastien Lecornu, le président des artisans réclame de la stabilité

Ces mêmes partis qui n'ont pas tardé à réagir après l'annonce de la reconduction. La France insoumise, le Parti communiste, les Écologistes et le Rassemblement national ont tous promis de censurer le prochain gouvernement, alors que le précédent n'avait duré que 14h. Le Parti socialiste, dont les votes seront décisifs pour la survie de la future formation de Sébastien Lecornu, fera de même en l'absence de plusieurs concessions. Il pose notamment la condition d'une "suspension immédiate et complète de la réforme des retraites".

Avec AFP.