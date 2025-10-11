Sud-Manche. Deux personnes, dont un enfant de 2 ans, grièvement blessées dans l'incendie d'une maison

Une maison a pris feu au lieu-dit Le Pavement à Poilley dans le sud-Manche. Le feu s'est déclaré dans la nuit de samedi 11 octobre, vers 4h du matin, au rez-de-chaussée de l'habitation. Le dernier bilan du Sdis de la Manche, un peu plus d'une heure après l'incendie, faisait état d'un risque de propagation à l'étage et aux maisons voisines, ainsi que de deux personnes grièvement blessées. Il s'agit d'une femme de 40 ans et d'un enfant de 2 ans.

56 sapeurs-pompiers sont sur place.