Programme. Drakkars, parade, mapping... Que faut-il attendre de Millenium, l'année des Normands célébrée en 2027 ?

Prenant pour prétexte les 1 000 ans de la naissance de Guillaume le Conquérant en 2027, la Région Normandie s'est prise à rêver d'un événement célébrant "la part de la Normandité dans la construction de l'Europe", d'après les mots d'Hervé Morin, son président. A la suite de multiples discussions, les contours se dessinent, et ont été présentés à l'abbaye aux Dames de Caen le 10 octobre. L'événement portera ainsi le nom de Millenium, "un nom simple, évocateur, compréhensible de tous", explique Michael Dodds, directeur de Normandie Tourisme. Le tout devient "2027, année européenne des Normands". Et beaucoup s'impliquent, puisque sont concernés huit pays et quinze régions au total.

Des événements partout

Le premier appel à projets lancés par la Région a reçu 441 propositions. Parmi les nombreux rendez-vous à attendre en Normandie, Hervé Morin cite un mapping sur l'abbaye aux Dames, une cohorte de drakkars qui naviguerait de Barfleur jusqu'à Rouen, un parcours d'art contemporain réunissant une vingtaine d'artistes dans une vingtaine de lieux, ou encore "un grand événement populaire et artistique". A la manière de la Parade Opératique du Millénaire de Caen, cet événement conçu comme une déambulation irait de ville moyenne en ville moyenne. "On s'est dit que ce serait plus malin de faire un événement majeur là où les collectivités n'ont pas les moyens de faire de grands événements", justifie l'élu, qui ne veut pas cantonner les festivités aux villes de Caen, Rouen et Le Havre.

Des événements se tiendront parallèlement dans toutes les régions associées, de l'Italie du sud au Royaume-Uni, en passant par l'Irlande, le Danemark ou la Flandre. Avec la volonté de travailler ensemble, et de célébrer cet héritage partagé.