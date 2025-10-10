Programme. Drakkars, parade, mapping... Que faut-il attendre de Millenium, l'année des Normands célébrée en 2027 ?

En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Publié le 10/10/2025 à 16h57, mis à jour le 10/10/2025 à 17h06 - Par Lilian Fermin
Venant de Palerme, Londres, l'île de Jersey, Oslo ou encore du comté de Wexford, les représentants des différents participants à l'année des Normands 2027 se sont rassemblés à Caen le 10 octobre. - Lilian Fermin

Prenant pour prétexte les 1 000 ans de la naissance de Guillaume le Conquérant en 2027, la Région Normandie s'est prise à rêver d'un événement célébrant "la part de la Normandité dans la construction de l'Europe", d'après les mots d'Hervé Morin, son président. A la suite de multiples discussions, les contours se dessinent, et ont été présentés à l'abbaye aux Dames de Caen le 10 octobre. L'événement portera ainsi le nom de Millenium, "un nom simple, évocateur, compréhensible de tous", explique Michael Dodds, directeur de Normandie Tourisme. Le tout devient "2027, année européenne des Normands". Et beaucoup s'impliquent, puisque sont concernés huit pays et quinze régions au total. 

Des événements partout

Le premier appel à projets lancés par la Région a reçu 441 propositions. Parmi les nombreux rendez-vous à attendre en Normandie, Hervé Morin cite un mapping sur l'abbaye aux Dames, une cohorte de drakkars qui naviguerait de Barfleur jusqu'à Rouen, un parcours d'art contemporain réunissant une vingtaine d'artistes dans une vingtaine de lieux, ou encore "un grand événement populaire et artistique". A la manière de la Parade Opératique du Millénaire de Caen, cet événement conçu comme une déambulation irait de ville moyenne en ville moyenne. "On s'est dit que ce serait plus malin de faire un événement majeur là où les collectivités n'ont pas les moyens de faire de grands événements", justifie l'élu, qui ne veut pas cantonner les festivités aux villes de Caen, Rouen et Le Havre.

Des événements se tiendront parallèlement dans toutes les régions associées, de l'Italie du sud au Royaume-Uni, en passant par l'Irlande, le Danemark ou la Flandre. Avec la volonté de travailler ensemble, et de célébrer cet héritage partagé.

Hervé Morin, sur la déambulation dans les villes moyennes

La Flandre s'ajoute

La Flandre participera également aux festivités en 2027. Une évidence pour les Belges, qui possèdent un lien bien évident avec les Normands.

Moteur économique de la Belgique, la Flandre s'est manifestée auprès de la Région Normandie, pour elle aussi faire partie du projet Millenium. "Dans notre pays, tout le monde connaît Mathilde de Belgique, mais on a oublié Mathilde de Flandre", assure Yves Wantens, délégué général de la Flandre en France, à quelques mètres seulement de la sépulture de l'épouse de Guillaume le Conquérant. D'autres liens entre la région et son pays sont évidents. "Pendant la Grande Guerre, beaucoup d'habitants ont fui la Flandre. Certains pour la Normandie, et y sont restés." Sans oublier la brigade Piron, qui a libéré plusieurs villes de la Côte fleurie en 1944.

Des projets en 2027

A l'occasion de l'année des Normands, la Flandre aimerait organiser des conférences, puis un concert, au sein de l'église de la Trinité, où repose Mathilde. "Avec quelque chose à boire et à manger, car on aime ça, plaisante Yves Wantens. Nous sommes aussi en train de développer des projets économiques, gastronomiques, et touristiques", poursuit-il.

Programme. Drakkars, parade, mapping... Que faut-il attendre de Millenium, l'année des Normands célébrée en 2027 ?
