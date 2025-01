Patrimoine. Votre ville fait-elle partie des plus belles de Normandie ? Voici le classement !

C'est toujours un défi de classer la beauté d'une ville. A quoi se fie-t-on ? Sur quoi repose ce jugement ? Ici, les critères des juges se sont concentrés sur les paysages, la diversité des points de vue, l'originalité, mais aussi sur les différences entre les saisons, l'ambiance générale et les avis des voyageurs sur les sites de tourisme. Alors, prêts à découvrir quelles villes se hissent dans ce classement ?

Le classement a été réalisé par HomeExchange, une plateforme dédiée à l'échange de maisons. Ce mode de voyage consiste à… échanger sa maison tout simplement ! Ça permet de voyager moins cher et d'être au plus près de l'ambiance locale.

1. Honfleur : la carte postale vivante

Honfleur, c'est l'âme artistique de la Normandie. Ce petit port pittoresque a inspiré des générations d'artistes impressionnistes. Entre le Vieux Bassin, bordé de maisons en ardoise, et l'église Sainte-Catherine, construite entièrement en bois, chaque coin de rue respire l'authenticité. Profitez de ses ruelles pavées, de ses galeries d'art et laissez-vous charmer par son ambiance unique.

2. Rouen : la ville aux cent clochers

Rouen, c'est une plongée dans l'histoire avec une touche de modernité. Sa cathédrale Notre-Dame, immortalisée par Monet, est un bijou architectural. Le Gros-Horloge, ses ruelles pavées et ses maisons à colombages vous transportent dans une autre époque. Et pour finir, une balade le long de la Seine s'impose pour profiter du charme de cette ville lumineuse.

3. Deauville & Trouville : le duo chic et authentique

D'un côté, Deauville, avec ses célèbres planches, ses villas Belle Epoque et son ambiance glamour. De l'autre, Trouville, plus traditionnelle, avec son marché aux poissons et ses plages familiales. Ces deux villes jumelles offrent une expérience complète, entre élégance et authenticité.

Les autres perles normandes du classement