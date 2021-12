Paris. Nagui balance sur Maitre Gims

Dimanche 15 Septembre 2019, comme chaque midi, le public pouvait retrouver Nagui sur France 2 dans le jeu "Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place".

Lors d'une question posée à Isabelle, une des candidates du jour, l'animateur a pu livrer une anecdote sur le chanteur Maitre Gims.

Alors que la question était "Qui chante 'La Même' avec Maitre Gims?", l'animateur a repris les propos de Vianney au sujet de sa collaboration avec l'ex-membre de la Sexion d'Assaut : "Maître Gims a d'excellentes idées, il a des fulgurances. Il est posé, ne parle pas beaucoup, puis d'un coup il a une super idée. Il est gentil".

N'en restant pas là Nagui s'est permis d'ajouter une toute autre version : "La réalité, c'est qu'il dort dans le studio, de temps en temps il se réveille, il fait : 'Et si on faisait ça ?' Et il se rendort. Mais ça marche, ça fait des gros succès, une belle carrière".

Une petite pique faite sous le voile du second degré. Gims sera-t-il prochainement dans Taratata? Il est possible que les discussions puissent être tendues à ce sujet.