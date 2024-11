N'oubliez pas les paroles. Le Normand Kévin, 4e maestro historique, tentera ce samedi la grande finale de tous les champions

Depuis le lancement des Masters 2024 de "N'oubliez pas les paroles" sur France 2, Kévin, maestro emblématique et originaire de Bois-Guillaume, est l'un des candidats les plus attendus. Avec ses 43 victoires et un total de 410 000 euros remportés en 2018, il se classe toujours en 4e position des plus grands maestros du jeu. Déjà victorieux en 2019, Kévin participe cette année pour la septième fois aux Masters, bien décidé à ajouter un nouveau trophée à son palmarès.

Une compétition acharnée pour décrocher la victoire

Les Masters 2024 ont été marqués par des duels intenses : 32 des meilleurs candidats se sont affrontés lors des 16e, 8e et quarts de finale. Entre moments de nervosité, oublis et éclats de génie, seuls les meilleurs ont atteint les demi-finales. Samedi 9 novembre à 18h40, Kévin disputera la demi-finale aller sur France 2. Un rendez-vous décisif où chaque parole compte, car la moindre erreur peut être fatale.

Rendez-vous en "prime time" pour la finale

Les téléspectateurs retrouveront ensuite Kévin et ses rivaux lors de la demi-finale retour, diffusée en prime time à 21h10, suivie de la grande finale. L'occasion de découvrir qui soulèvera le fameux micro d'argent cette année. Entre suspense, émotion et rivalité, l'ultime duel promet d'être mémorable, et Kévin pourrait bien marquer l'histoire de l'émission une fois de plus.

Qui aura le dernier mot ?

Les regards se tournent vers Kévin et les trois autres demi-finalistes. Parviendra-t-il à réitérer son exploit de 2019 ? Réponse ce samedi à 18h40 et 21h10 sur France 2. Alors, qui décrochera le micro d'argent ?

• A lire aussi. Télévision. A vos micros : "N'oubliez pas les paroles !" recherche ses futurs maestros dans le Calvados