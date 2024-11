"N'oubliez pas les paroles !", plus grand karaoké de la Production audiovisuelle de France (PAF), avec une audience fidèle de 3,5 millions de téléspectateurs, réunit chaque soir les amoureux de la chanson française. Que l'on soit en France, en Belgique ou en Suisse, tout le monde se prend au jeu des paroles oubliées aux côtés de Nagui et des musiciens de l'émission. Chaque année, 650 candidats se succèdent pour tenter de remporter des gains allant de 1 000 à 530 000 euros.

Prêt à relever le défi ?

Vous êtes passionné de musique, et les paroles des classiques français n'ont plus aucun secret pour vous ? Si vous êtes dynamique, souriant, et que vous chantez à peu près juste, c'est peut-être vous que l'équipe du casting de l'émission recherche. Et pas besoin d'être une star confirmée : les amateurs de karaokés, les chanteurs du dimanche, ou même les curieux peuvent tenter leur chance pour devenir les prochains candidats normands du show !

Comment se déroule le casting ?

Pas besoin de se déplacer ! Cette année, les sélections se font entièrement à distance. Et pour accéder aux plateaux de France 2, quelques étapes éliminatoires vous attendent :

• Etape téléphonique : vous chanterez une chanson de votre choix et une chanson imposée.

• Etape vidéo : place à la créativité ! Vous réaliserez une vidéo de 10 minutes pour vous présenter et chanter quelques chansons françaises.

• Etape visio : dernière étape cruciale où vous devrez passer un test de paroles en direct.

Prêt à tenter votre chance depuis le Calvados ?

Pour rejoindre l'aventure, rien de plus simple ! Vous pouvez vous inscrire :

• Par téléphone : 01 49 17 84 20

• En ligne : https://inscription.noplp.tv

• Sur les réseaux sociaux : @CastingNOPLP

Prêt à monter sur scène (ou plutôt à passer une série d'auditions) pour briller aux côtés de Nagui et devenir le prochain maestro ?