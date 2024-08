Deauville. Deux ministres présentes pour le passage de la flamme paralympique

A deux jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques sur la place de la Concorde à Paris, la flamme paralympique parcourt la France. Dans un format différent du passage de la flamme olympique, celle-ci est dans le Calvados ce lundi 26 août 2024. Une déambulation qui a lieu uniquement à Deauville, de 17h30 à 19h. Pendant 1h30, les relayeurs vont parader dans les rues avant un allumage du chaudron sur le quai de l'impératrice Eugénie.

Ce passage de la flamme va se faire en présence de deux ministres démissionnaires. Il s'agit d'Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, et Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.