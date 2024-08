Paris 2024. L'accessibilité des sites caennais plaît à la Colombie

A l'approche des Jeux paralympiques, l'engouement s'installe progressivement pour le public.

Lors des Jeux olympiques, le public a répondu présent durant toute la quinzaine de compétition avec des tribunes pratiquement pleines sur chaque épreuve. Forcément, cet engouement est aussi attendu pour les Jeux paralympiques. Un engouement qui est réel, comme le détaille Nelson Crispin, nageur colombien et champion paralympique : "Depuis 4 ans, il y a de plus en plus de public dans nos compétitions. Cette année, Paris propose des décors exceptionnels et c'est très excitant pour nous donc on souhaite que le public réponde présent."

Se concentrer sur la performance

Lors de la séance ouverte au public, les spectateurs étaient bien présents, de quoi mettre la lumière sur les performances des athlètes comme l'évoque Charlotte : "Quand c'est derrière l'écran, c'est assez abstrait. Le fait que ça soit en France, ça rend les choses plus concrètes." Pour Caroline, assister à l'entraînement "ça donne envie de faire le pas et de prendre ses places". Finalement, "même si on essaye de voir leur handicap, ils sont tellement performants qu'on finit par l'oublier", complète Caroline.