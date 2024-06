Seine-Maritime. Le GR21, si beau mais si fragile

Régulièrement, ils troquent leur sac à dos contre une boîte à outils. Sécateur, scie, brosse, sans oublier les incontournables peintures blanche et rouge… Les baliseurs de la Fédération française de randonnée (FFR) sont les premières vigies des itinéraires de grande randonnée, comme le GR21, qui relie Le Havre au Tréport. Dans tout le département de la Seine-Maritime, ils sont 200 à entretenir ce patrimoine naturel. "On vérifie que des broussailles n'empiètent pas sur les balises, que les marches ne sont pas détériorées… Si un marquage est un peu passé, on le repeint", détaille Yvonne Montier, en charge du tronçon entre Vaucottes et Etretat et par ailleurs présidente du comité départemental de la FFR. "Les marquages ne sont que la partie émergée de l'iceberg, souligne Benoît, son époux, également baliseur. Il faut d'abord avoir le droit de passage, savoir si on est sur une parcelle privée ou publique, faire des démarches pour pouvoir baliser." Un important travail administratif est donc mené par la commission sentiers de l'association, qui fait le lien avec le Département, les intercommunalités et syndicats mixtes, les agriculteurs… Avec un objectif, sur le GR21 : favoriser au maximum la vue sur mer, tout en assurant la sécurité. Un vrai challenge, sur un littoral soumis aux aléas du réchauffement climatique et aux éboulements, comme dernièrement à Yport ou l'an passé au Cap Fagnet, à Fécamp. "Les falaises sont fragiles, confirme Yvonne Montier. En cas d'éboulement il faut déterminer en urgence une déviation, c'est un énorme travail."

Entre Etretat et Bénouville,

300 passages par jour en moyenne

De longues années sont ensuite nécessaires pour réaménager un nouvel itinéraire proche de la mer. Interdit d'accès depuis plus de dix ans, le sentier qui amène à la valleuse du Curé, à Bénouville, a ainsi rouvert l'été dernier au public grâce à un aménagement financé par le Département et l'Etat, à hauteur de 48 600€ pour 3,5km. Les démarches ont été entamées en 2018, pour aboutir en 2023. "Grâce à un nouveau passage dans les pâtures, négocié avec les agriculteurs, le sentier s'est rapproché de la côte. Auparavant, il fallait faire un détour par la campagne pour rejoindre la valleuse d'Etigues, sur la commune des Loges", détaille Yvonne Montier, tout en enjambant l'une des passes aménagées pour permettre aux randonneurs de circuler dans les champs.

Le tronçon entre Le Tilleul et Le Havre, en revanche, passe toujours dans les terres, traversant Gonneville-la-Mallet, Turretot et Montivilliers avant de ramener vers la cité Océane. En ce début de printemps, peu de marcheurs sont présents. Mais en 2023, ils étaient 300 par jour, en moyenne, à passer devant l'aiguille de Belval pour rallier Etretat depuis Bénouville. Une "horde de touristes" que les baliseurs interpellent parfois. "Cette activité est aussi une façon pédagogique de parler avec les gens sur le terrain. On nous demande ce que l'on fait, on nous signale un problème sur le sentier…" Mais face à des équilibristes déterminés à capturer un selfie sur les falaises, il est parfois complexe de lutter.