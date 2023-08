Côte d'Albâtre. Un tronçon du GR 21 réaménagé près d'Étretat

Moins célèbre que l'aiguille d'Etretat popularisée par Maurice Leblanc, l'aiguille de Belval mérite elle aussi le détour. Situé sur la commune de Bénouville, ce joyau géologique peut à nouveau être admiré en sécurité.

Un sentier sur les terrains agricoles

L'État et le Département de la Seine-Maritime ont en effet inauguré un nouveau tronçon du GR 21, mardi 29 août. Un sentier de 3,5 kilomètres reliant la valleuse d'Étigues, aux Loges, à la valleuse du Curé, sur la commune de Bénouville. Fragilisée par l'érosion, celle-ci était interdite d'accès depuis plus de dix ans. "On ne passe plus le long de la falaise mais dans les prés, à une quinzaine de mètres du bord. Auparavant, la descente était une glissade, désormais, il y a des escaliers", détaille Jean-Pierre Leduc, maire de Bénouville.

Jean-Pierre Leduc, maire de Bénouville Impossible de lire le son.

Un diagnostic pour l'aménagement du site avait été lancé dès 2018. L'opération a toutefois nécessité une longue concertation avec des propriétaires privés, notamment des agriculteurs, pour permettre le passage des randonneurs sur leur terrain. Une nécessité face au risque de chutes ou d'éboulements, "plusieurs accidents de personne" ayant eu lieu sur le littoral ces dernières années. Les aménagements s'élèvent à 48 600 €, financés par le Conseil départemental et l'État.

Pour aller à Étretat à pied depuis Bénouville, il faut compter une petite heure. Une boucle de 9,2 km existe aussi, pour découvrir l'arrière-pays.