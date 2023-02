Fécamp. L'accès au phare et à la jetée nord interdits après un éboulement de falaise

Après Le Tilleul, Fécamp est à son tour confrontée à la fragilité de la côte d'Albâtre. Un éboulement de falaise "conséquent" s'est produit mercredi 22 février, vers 21 h 30, emportant la croix située sur les hauteurs de la ville. D'une surface de 40 mètres de largeur sur 15 mètres de profondeur, le phénomène "correspond au recul possible du trait de côte estimé sur cent ans par le Centre d'études en risques environnementaux mobilité et aménagements (Cerema) qui s'est produit en une journée", souligne la municipalité dans un communiqué.

Un périmètre de sécurité de 100 mètres

Elle a déclenché son plan communal de sauvegarde et pris plusieurs mesures. Un périmètre de sécurité d'un rayon de 100 mètres a été décrété. Il comprend "une maison, inoccupée, une maison en construction, dont le chantier a été immédiatement interrompu et évacué, et une parcelle de jardin qui a dû être condamnée". Les personnes concernées ont été informées, notamment les résidents de la maison, en vacances au moment de l'éboulement.

La croix a été emportée dans l'éboulement. - LCC

Par ailleurs, l'accès au phare et à la jetée nord est interdit, l'avenue des Peupliers et l'avenue du Bois-Rosé sont fermées à la circulation piétonne et routière. Les accès piétonniers au cap Fagnet sont également interdits. La route du Phare est fermée sur environ 300 mètres, entre le sémaphore au nord et la dernière maison au sud, sauf aux riverains.

Une levée de doutes la semaine prochaine

Ces mesures ont été prises à titre préventif. Le Bureau de recherches géologiques et minières interviendra sur place à partir de lundi 27 février, "pour une levée de doutes", conclut la ville, qui rappelle le caractère dangereux et fragile du trait de côte.