Le Tilleul. Nouvel éboulement : l'arche à l'entrée de la plage détruite

L'érosion aura-t-elle raison du célèbre trou de serrure de la plage du Tilleul ? Nous n'en sommes pas encore là, mais un nouvel éboulement s'est produit, sans doute en fin de semaine dernière, selon le maire de cette commune située au sud d'Étretat, Raphaël Lesueur. Ce dernier en a été informé lundi 23 janvier. Cette fois, c'est un élément emblématique de la plage qui a disparu : une petite arche, située près de l'entrée.

"Cela ne ressemble plus du tout à la plage que j'ai connue, regrette le maire. Ce qui m'inquiète, c'est que la partie encore dans le vide peut tomber à n'importe quel moment." Plus loin, la pointe de la Courtine, qui comporte le fameux trou de serrure, comprend elle aussi beaucoup de fissures.

Plusieurs arrêtés d'interdiction

Avant même les trois éboulements survenus depuis décembre 2021, le maire avait déjà pris un arrêté pour empêcher la circulation sous les falaises. Par la suite, un autre a été pris pour interdire l'accès à toute la partie droite de la plage. Pas suffisant pour décourager les promeneurs : "Nous avions installé de la signalétique en bas de l'accès à la plage, elle a été enlevée", déplore l'élu. L'été dernier, il a pris un troisième arrêté qui interdit d'escalader les éboulis, après qu'un homme d'une vingtaine d'années a chuté, se blessant grièvement.

Le Tilleul en janvier 2021, l'accès jusqu'au fond de la plage était encore possible.

En novembre 2022, l'arche était encore debout.

Pour l'heure, il n'est pas question d'interdire totalement l'accès à la plage, qui s'étend sur deux communes.