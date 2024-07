Semallé. La boucherie artisanale des Manets renaît de ses cendres

Aurélien Manoury, 33 ans, est la cinquième génération sur La Ferme des Manets à Semallé, près d'Alençon. Il était très fier d'y avoir ouvert une boucherie à la ferme mais, dans la nuit du 29 au 30 novembre dernier, celle-ci a été ravagée par un incendie.

• Lire aussi. Incendie. Six tonnes de viande brûlées : une boucherie artisanale de l'Orne dévorée par les flammes

Un incendie d'origine accidentelle

Au moment du sinistre, cette boucherie artisanale employait sept salariés. Depuis sa création, sa clientèle avait énormément progressé lors de la pandémie de Covid : les gens, alors à la recherche d'une nourriture de qualité, sont venus nombreux à la ferme. "Ça justifiait qu'ils sortent de chez eux pour venir jusqu'au magasin, ça nous a fait connaître, les gens avaient envie de savoir ce qu'ils mangeaient, se souvient Aurélien Manoury. Heureusement que nous avions cette boutique à la ferme car, à cette époque, tous les marchés de la région ont été arrêtés. Elle nous a permis de poursuivre notre activité professionnelle." Après l'incendie, l'enquête a conclu à une cause accidentelle. Le feu est parti d'une machine qui venait d'être installée dans le labo de la boucherie. "C'était une épreuve pas facile à passer, mais je me dis que ça forge le caractère. Il n'y a rien d'insurmontable, on se retrousse les manches et ça passe", explique le jeune chef d'entreprise qui, cinq mois plus tard, redémarre son activité. Avec deux camions qui ont été épargnés par les flammes, Aurélien Manoury se retrouve sur plusieurs marchés, dont celui d'Alençon. "A plusieurs reprises, je me suis dit que tout était fini, mais les clients m'ont apporté énormément de soutien."

"ils veulent manger bon

et savoir d'où vient la viande

qu'ils achètent"

Le professionnel craignait que ses clients aient pris des habitudes d'achat ailleurs, mais il constate avec soulagement qu'aujourd'hui, ils sont nombreux à être toujours là. "Ce sont des gens qui me ressemblent, assez terriens, ils veulent manger bon et savoir d'où vient la viande qu'ils achètent. Et ils apprécient le côté artisanal de nos productions." La boucherie d'Aurélien Manoury vend de la viande issue de l'agriculture raisonnée. "Je pense que c'est le bon créneau, avec de la viande de qualité mais moins chère que le bio, qui est très bien, mais encore faut-il pouvoir se l'offrir. En ce moment, c'est quand même une période de crise. Nous avons choisi de vendre cet entre-deux tout en nous souciant du bien-être animal. Les gens voient bien que l'on fait des efforts sur la qualité, tout en restant dans des prix corrects. C'est sans doute pour nous la recette gagnante pour l'instant."