Calvados. Dylan Danot, le boucher influenceur qui cartonne sur les réseaux : "Je montre la face cachée de mon métier"

25 000 abonnés, et des vidéos à 1,3 million de vues : Dylan Danot, 29 ans, est artisan boucher-charcutier à Aunay-sur-Odon. Il partage l'amour de son métier sur ses réseaux.

Quel contenu produisez-vous ?

"J'essaie de mettre en avant le travail bien fait, le travail à la française c'est une fierté. C'est vraiment le côté artisanal que j'aime prôner. Et puis je partage plusieurs conseils, de cuisson par exemple, des conseils d'achat, des conseils sur des produits… Je ne me prends pas la tête. Le but c'est de partager du plaisir. Ça passe par la rigolade et aussi par le savoir-faire : on a un savoir-faire en France qui est inégalé dans le monde, d'excellence."

Pourquoi vous êtes-vous mis à poster

sur les réseaux sociaux ?

"Je veux montrer la face cachée de mon métier, c'est important. Il ne faut surtout pas se cacher ou en avoir honte parce que c'est une fierté. Je n'ai pas de revendication, je veux juste donner l'amour du métier. Je prends beaucoup de plaisir, et le jour où j'en prendrai moins, j'arrêterai."

Quels retours avez-vous ?

"On est une belle communauté, qui augmente tous les jours. Il y a beaucoup de bienveillance, c'est très agréable. Les retours sont toujours positifs. On m'invite à poursuivre, et surtout à continuer d'essayer de faire rire. Le but, c'est de faire ça avec un peu de légèreté. Il faut aussi amener un petit peu de rigolade. Mes contenus qui ont très bien fonctionné dernièrement sont les vidéos autour de la chasse, c'est quelque chose de méconnu et qui attire les gens."

Dylan Danot est à retrouver sur Instagram : @boucheriecharcuteriedanot, TikTok : @boucheriedanot, Facebook : Boucherie charcuterie Danot.