Piétons tués à Pirou. Après le drame, la réaction de la maire Noëlle Leforestier

Sécurité. La maire de Pirou, Noëlle Leforestier, réagit après le terrible accident qui a fait deux morts et deux blessés graves, samedi 6 septembre.

Publié le 08/09/2025 à 14h29, mis à jour le 08/09/2025 à 15h44 - Par Thibault Lecoq
Piétons tués à Pirou. Après le drame, la réaction de la maire Noëlle Leforestier
Noëlle Leforestier, la maire de Pirou, salue l'efficacité des secours. Une cellule psychologique a été ouverte, aussi bien pour les touristes que pour les Pirouais. - DR

Deux personnes sont mortes et deux autres grièvement blessées, samedi 6 septembre à Pirou. Ils ont été fauchés par une voiture partie du rond-point de la D650 et qui s'est arrêté 600m plus loin, sur le front de mer. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur a fait un malaise et son pied est resté coincé sur l'accélérateur. Le conducteur et sa passagère seraient des habitants de la commune et les victimes, des touristes de passage.

• A lire aussi. Manche. Piétons tués à Pirou : le point sur l'avancée de l'enquête

Une cellule psychologique a été ouverte

Noëlle Leforestier, la maire, veut maintenant aller de l'avant après ce drame, pour s'occuper des habitants. Une cellule psychologique a été ouverte, aussi bien pour les touristes que pour les Pirouais. Il faut contacter la mairie pour y avoir accès. L'élue tient à remercier les services de secours et de l'Etat, qui ont été particulièrement présents durant ce week-end. "Sur le terrain, les interventions ont été très vite et très coordonnées", explique la maire. Elle ajoute : "Tous les agents de la mairie ont été formidables, ils ont tout nettoyé." Dans sa course folle, la voiture a tapé contre des panneaux routiers, sans que cela ne semble pouvoir l'arrêter. "Ce sont des dégâts matériels, on va gérer ça", assure l'édile. Elle a aussi pu compter sur le soutien des autres élus du département, et des services de l'Etat avec la sous-préfecture de Coutances.

Aller à la rencontre des habitants

Avec ses adjoints, elle est allée à la rencontre des habitants et des commerçants sur le marché du dimanche, pour discuter avec tout le monde. Elle a aussi rencontré le patron de la pizzeria, qui est endommagée. "'Lui, il faut lui remonter le moral", affirme Noëlle Leforestier. Il a annoncé sur les réseaux sociaux devoir fermer pour plusieurs mois.

