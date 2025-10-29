Caen. Le Conquérant Badminton Club veut surfer sur la vague des championnats de France

Une chose est sûre, se maintenir en Top 12 - l'élite du badminton français - ne sera pas aisé pour le Conquérant Badminton Club de Caen (CBCC). Face à des équipes présentes en première division depuis des années, les Normands envisagent toujours le maintien, malgré deux défaites inaugurales, mais "on verra ce que donnera la saison", concède le président Régis Le Goff. Opposé à des équipes au budget plus important, qui peuvent s'attacher les services des frères Popov ou du Caennais Alex Lanier (encadré), le CBCC a des internationaux "qui n'ont pas le même vécu".

Une salle dédiée au badminton

Pourtant, descente ou pas en fin de saison, le club veut grandir. Des projets sont dans les cartons. "Nous sommes en attente d'une salle dédiée au badminton pour l'agglomération, où le club pourrait être résident", certifie Régis Le Goff. Mais un événement pourrait bien faire accélérer les choses : celui de l'organisation, du 6 au 8 février, des championnats de France de badminton au Palais des sports. "On espère que la pratique aura une meilleure visibilité, et qu'il y aura un héritage", affirme-t-il. Le club caennais a pu déjà surfer sur la vague des Jeux olympiques de Paris. "Cette année, nous sommes autour des 350 licenciés. Post-JO, nous étions vers les 400, et encore, on a dû refuser du monde", assure Régis Le Goff, la faute à un manque d'encadrants. Pourtant, ce club associatif ne demande qu'à se structurer dans "une démarche semi-professionnelle, voire demain professionnelle" afin de "rester dans le haut niveau". Cette ambition n'altérera en rien la dimension "loisirs" de la pratique du badminton. "Prendre une licence au club de Caen, c'est la possibilité de jouer 57h dans la semaine au badminton. Notre plus jeune licencié à 3 ans, notre plus âgé 72 ans."