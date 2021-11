Caen. [Aviron] 8e place pour les quatre rameurs caennais aux championnats de France

Raphaël Jugé, Nils Goujou, Donatien et Dorian Morvan, quatre amis pratiquant l'aviron en club depuis une dizaine d'années, ont participé pour la première fois aux Championnats de France Universitaires d'aviron à Gérardmer dans les Vosges, le week-end dernier.

Raphaël, Nils et Donatien sont tous les trois licenciés au club caennais de la SNCC. Quant à Dorian, il est licencié près de Paris à la SESN (Société d'Encouragement du Sport Nautique), plus connue sous le nom de l'ENCOU, l'un des plus prestigieux clubs d'aviron français.

Un projet mené seuls de A à Z

Représentant les couleurs de l'Université de Caen, les 4 rameurs se sont offert la 8e place, les positionnant dans la première partie du classement général.

Menant leur projet de A à Z, sans entraîneur, ni minibus, ni bateau, ni moyens, les quatre jeunes âgés de 17 à 21 ans ont fait preuve d'organisation, d'autonomie et de bonne volonté pour mener au mieux leur première expérience sportive universitaire. Raphaël Jugé explique leur préparation et la compétition en elle-même:

Raphaël Jugé nous livre ses sentiments Impossible de lire le son.

Le détail des courses

Ils ont concouru dans la catégorie de 4 de couple (4 rameurs avec chacun deux rames). Le samedi après-midi était consacré aux phases de série au chrono pour déterminer les heures de passage et de classement.

Le dimanche matin, avaient lieu les tiers de finale, les deux premiers de chaque tiers étant qualifiés pour la finale A. Les deux suivants (3e et 4e place) se qualifiaient pour la finale B et les 5e et 6e pour la finale C.

Le quatuor normand s'est finalement qualifié pour la Finale B, et termine 3e, à 1''30 du bateau de Nantes.

Une expérience à renouveler

Une expérience dont se souviendront les 4 étudiants caennais, qui avaient à coeur de participer à ces championnats de France d'aviron. Ils espèrent forcément renouveler l'aventure l'année prochaine avec pourquoi pas un bateau long, avec 8 rameurs...

