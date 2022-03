Caen. Le Duathlon de Caen, 3ème édition dimanche 12 mars 2017

Un course ouverte à tous. Les débutant et les confirmés seront ce dimanche sur la ligne de départ du 3ème Duathlon de Caen.



6 courses sont programmées, dont les épreuves phares, sélectives pour les championnat de France D3 et D2 Sénior Homme et Femme. Des courses relevés, de part la présence des trois plus gros clubs français de duathlon (Évreux, Rouen et Gonfreville) sont normands.



Ecoutez Mathieu Marchais, le président du club Caen-Triathlon.







3ème Duathlon de Caen Impossible de lire le son.

Course 1 :Retrait des dossards de 7h45 à 8h30Ouverture du parc vélo 8h20Briefing 8h45Course 2 :Retrait des dossards de 8h30 à 10hOuverture du parc vélo 9h45Briefing 10h15Course 3 :Retrait des dossards de 10h à 11hOuverture du parc vélo 11h 15 (à l'arrivée du dernier homme du vélo)Briefing 11h30Course 4 :Retrait des dossards de 11h30 à 12h30.Ouverture du parc vélo (à l'arrivée du dernier vélo du duathlon XS) 12h15Briefing 12h45Course 5 :Retrait des dossards de 11h30 à 12h30.Ouverture du parc vélo (à l'arrivée du dernier vélo du duathlon XS) 12h15Briefing 13h15Course 6 :Retrait des dossards de 13h à 14h30Ouverture du parc vélo 14h15Briefing 14h45





Contact :

caentri@gmail.com



Facebook : facebook.com/CaenTri/

Event : facebook.com/events/

Www : caentriathlon.fr/