Caen. Le Duathlon, c'est aussi pour les plus jeunes

La 3e édition du Duathlon de Caen (Calvados) se déroule dimanche 12 mars 2017, sur un parcours allant du Cours Koening de Caen à Louvigny, en passant par la Prairie. Organisé par le club du Caen Triathlon, l'événement se veut ouvert aux néophytes. Ainsi est proposée une course XS, moitié moins longue (2,5 km de course, 10 km de vélo puis 1,25 km de course). "La course est facilement faisable en une heure, donc ce n'est pas trop dur", rassure Mathieu Marchais, l'un des organisateurs.

2€ pour les enfants, avec un lot assuré

Pour les enfants de 6 à 13 ans, là aussi tout le monde peut y prendre du plaisir, moyennant une inscription de 2€. Un parcours adapté attend la centaine de jeunes coureurs qui gagneront de nombreux lots quel que soit leur classement.

Les meilleurs Français au rendez-vous

Les coureurs confirmés pourront marquer des points pour le championnat de France, surtout dans la dernière course de la journée qui relève du Championnat de Normandie. Une course d'autant plus relevée que les trois plus gros clubs français de duathlon (Évreux, Rouen et Gonfreville) sont normands.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Dakar-2017: à l'ombre de la haute montagne bolivienne

Le marathon de Bamiyan, une affaire de femmes et de liberté au pays des Bouddhas

Tour d'Espagne 2017: de Nîmes à l'Angliru, trois semaines dans l'arène

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu