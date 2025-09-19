Tour de France. Et si les meilleurs du peloton revenaient à Caen dès l'année prochaine ?

Alors que sa première édition était prévue pour 2025, le Critérium de Caen n'a pas eu lieu cette année. Les amateurs ne s'en plaindront pas, puisqu'en lot de consolation, le Tour de France s'est arrêté dans la cité millénaire, le 9 juillet dernier.

Tradition de l'après Grande Boucle, où les cyclistes marquants de la compétition viennent rencontrer le public sur un circuit d'exhibition, un critérium pourrait bien se tenir à Caen dès l'été 2026. "C'est tout à fait possible", juge Aristide Olivier, maire de Caen, et ancien adjoint chargé des sports.

"Je dois rencontrer les organisateurs, pour faire le point, avec cette idée de coupler Lisieux et Caen. Je dois voir la faisabilité technique, financière, avant de prendre une décision définitive", nous a-t-il confié. Le Critérium de Lisieux, organisé 48h après l'arrivée sur les Champs-Elysées, a attiré cette année Ben Healy, Jordan Jegat et Kévin Vauquelin, forfait en dernière minute.

Avoir dans la foulée un deuxième rendez-vous dans le Calvados permettrait sans doute d'attirer d'encore plus de gros noms, qui se réjouiraient de mieux rentabiliser leur déplacement en Normandie.