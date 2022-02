L’Olivade, découvrez ce restaurant à Verson

Il faut dire que pour trouver l’établissement, il faut arpenter la rue principale de Verson et ne pas se décourager à mesure que l’on s’éloigne du bourg. Au numéro 132 apparaît finalement le restaurant, avec une terrasse accueillante et de vrais oliviers !



Le "gâteau de l’ours"

À l’intérieur, la décoration est soignée : du vert anis et du violet vif ornent les murs, les tons sur les tables sont identiques. À l’ardoise, un menu à 12 euros servi tous les jours en semaine : plat et dessert. Ce jour-là, le chef propose un sauté de canard à la chinoise servi avec du riz, une langue de porc rôtie sauce diable, un effiloché de raie aux câpres ou une assiette de raclette. Je choisis cette dernière. Un ami prend le un sauté de canard à la chinoise. Le tout est servi dans des proportions raisonnables et nous tombons d’accord pour dire que c’est plutôt bon.

En dessert, le "gâteau de l’ours" retient mon attention : un gâteau à l’orange, au gingembre et au miel. Surprenant ! Les plus gourmands pourront aussi ajouter une entrée à leur repas pour 3 euros de plus. Ce jour-là, on pouvait notamment déguster un gâteau de crêpes avec des crevettes, de l’avocat, du thon et des oeufs mimosa.

Pratique. L’Olivade, 132 rue du Général Leclerc à Verson. Tél. 02 31 38 80 94.