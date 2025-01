Décès de Bertrand Blier. "Les Valseuses", le film culte et subversif qui traverse la Normandie

Bertrand Blier, réalisateur emblématique du cinéma français, est décédé à l'âge de 85 ans. Avec ses films Tenue de soirée, Buffet froid ou encore l'oscarisé Préparez vos mouchoirs, il a marqué de son empreinte un cinéma sans concession, mêlant humour noir et profonde réflexion sur la condition humaine.

Fils de l'acteur Bernard Blier, il avait su s'affranchir de cet héritage pour devenir un réalisateur audacieux. Mais c'est avec Les Valseuses (1974), adaptation de son propre roman, qu'il s'inscrit définitivement dans l'histoire du cinéma.

"Les Valseuses" : un voyage subversif… et normand !

Tourné en partie en Normandie, Les Valseuses contient l'essence du cinéma de Blier : provocateur, libre et humain. Les paysages de Luc-sur-Mer, Caen, Basly et Rouen deviennent les témoins des errances de Jean-Claude (Gérard Depardieu) et Pierrot (Patrick Dewaere), deux marginaux en quête d'intensité.

Le film fut un véritable choc à sa sortie. Malgré les critiques virulentes de l'époque, Les Valseuses séduit le public et propulse ses acteurs principaux – Depardieu, Dewaere et Miou-Miou – au rang de stars.

La Normandie, avec ses ruelles, ses plages et ses décors urbains, offre un contraste saisissant avec la nature désinvolte et insolente des personnages. Rouen, notamment, devient le théâtre d'une séquence mémorable près de la prison Bonne-Nouvelle, où la cavale des protagonistes prend une tournure dramatique.

Une œuvre qui divise mais fascine

Les Valseuses, bien qu'encensé par certains comme un chef-d'œuvre, n'a jamais cessé de susciter des débats. Son traitement de la sexualité et des rapports de domination masculine choque, tout comme son ton irrévérencieux.

“Chaque spectateur reste libre de donner aux Valseuses la fin qui lui convient”, déclarait Bertrand Blier à propos de son film. Une phrase qui résume son approche du cinéma : laisser une place à l'interprétation, au ressenti, à l'inachevé.

Un héritage indélébile

La Normandie, terre d'accueil de ce film, garde, pour beaucoup, une empreinte indélébile de ce tournage. Bertrand Blier s'en va, mais ses personnages, eux, continuent de danser dans les rues Normandes.