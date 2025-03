Caen. La Caennaise Nina Meurisse remporte un César

C'est une actrice qui monte, et elle est caennaise ! Vendredi 28 février, la 50e édition de la cérémonie des César a récompensé le film L'Histoire de Souleymane, qui raconte en 48 heures la vie d'un jeune Guinéen travaillant comme livreur à vélo. Interprétant une employée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), Nina Meurisse a remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle, après avoir été nommée dans la catégorie meilleure espoir cinq ans plus tôt. Abou Sangaré, qui joue lui le personnage principal, a été distingué du César de la meilleure révélation masculine.

L'Ifois Jean-Pascal Zadi s'est également joint à la fête, en tant que maître de cérémonie.