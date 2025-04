Cinéma. Un acteur caennais dans le prochain Astérix et Obélix ?

Mercredi 30 avril, la plateforme Netflix dévoile une nouvelle adaptation animée d'Astérix et Obélix : Le Combat des chefs, réalisée par Alain Chabat, déjà aux manettes du cultissime Mission Cléopâtre. Cette fois encore, l'humour décalé semble être au rendez-vous et le casting vocal aussi. Parmi les célébrités qui ont prêté leur voix on retrouve Alexandre Astier, Laurent Lafitte, Grégoire Ludig (Palmashow) et Jérôme Commandeur. Une voix locale se glisse parmi ces grands noms : celle de Jean-Pascal Zadi, originaire de Caen. Après le succès de sa série En Place et son passage remarqué à la présentation des César, l'acteur et réalisateur prête sa voix à Potus, un légionnaire romain un brin dépassé par les événements.