Caen. Le magnifique hommage de l'acteur Jean-Pascal Zadi à un éducateur de la commune

Jean-Pascal Zadi enchaîne les projets et les succès. Le réalisateur et acteur de 42 ans, César du meilleur espoir masculin en 2021 pour son rôle dans Tout simplement noir, un film qu'il a lui-même réalisé et où il jouait le rôle principal, vient de sortir sur Netflix la série En Place. Il y joue le rôle d'un animateur de quartier propulsé dans la course à l'élection présidentielle.

• Lire aussi. Insolite : cette commune du Calvados apparaît dans une série Netflix… mais sans tournage sur place

Le quadragénaire n'oublie pas pour autant d'où il vient. Né à Bondy, Jean-Pascal Bondy a emménagé très jeune à Hérouville-Saint-Clair avant de vivre à Ifs, près de Caen. Dans une interview donnée à Society, il évoque d'ailleurs son enfance dans le Calvados et rend hommage à un animateur, surnommé "Dudu" : "Quand j'étais petit, je jouais dans un club qui s'appelait Caen Nord. Dudu, tout le monde le connaissait. Il a sauvé tout le ghetto à Caen ! Il rôdait, il voyait des gens qui galéraient et leur disait : 'Vas-y, tu veux pas t'inscrire au club ?' C'est vraiment quelqu'un qui nous a quasiment… pas sauvés, mais qui nous a mis un cadre." Jean-Pascal Zadi poursuit : "Tu parlais te des problèmes, il te ramenait à la maison, il venait nous chercher, nous achetait des chaussures de foot [...] Lui, il nous donnait tout."

Un bel hommage rendu à un animateur, comme celui qu'il incarne dans sa nouvelle série. D'ailleurs, l'acteur confie son admiration pour ce métier : "C'est l'élite de la société."

Pratique. En Place, de Jean-Pascal Zadi, avec Jean-Pascal Zadi, Eric Judor, Marina Foïs, Benoît Poelvoorde…