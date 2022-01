Humour. Top 10 des spectacles à voir pour rire durant le confinement

Des spectacles à (re)découvrir pendant le confinement.

Florence Foresti - Épilogue : le dernier spectacle de la figure de proue de l'humour français. Une bouffée d'air frais, accompagnée d'un vent féministe. Disponible sur MyCanal.

Fary - Hexagone : il n'épargne rien, ni personne. Son humour franc et mordant est sa marque de fabrique, tout autant que son style travaillé avec soin. Disponible sur Netflix.

Kyan Khojandi - Pulsions : découvert dans Bref, Kyan Khojandi nous offre son spectacle à l'humour fin, juste et émouvant. Un moment en suspend, qui vous plongera dans son intimité comme une bonne thérapie.

Jérôme Commandeur - Tout en douceur : grâce à ce spectacle, l'humoriste a remporté le Globe de Cristal du meilleur one man show en 2019. Il nous offre ici un moment de franche rigolade, qui nous fera oublier nos tracas du moment. Disponible sur Amazon Prime Video.

Ahmed Sylla - Différent : les différences, Ahmed Sylla s'en amuse et réussit à nous faire rire en incarnant des personnages hauts en couleur. Capté à la salle Pleyel, le troisième spectacle de cette nouvelle graine d'humoriste ne manquera pas de nous unir… dans le rire. Disponible sur MyCanal.

Ary Abittan - My story : depuis son mariage à son divorce, en remontant jusqu'à son enfance et en revenant sur son célibat, Ary Abittan ne cache rien à son public. L'humoriste partage son intimité et se livre totalement, en mêlant humour et émotion. Disponible sur Amazon Prime Video.

Franck Dubosc - Fifty-Fifty : 50 ans, l'âge de la maturité ? Pas tellement pour Franck Dubosc, qui continue à nous faire rire sans demi-mesure. Disponible sur Amazon Prime Video.

Blanche Gardin - Bonne nuit Blanche : une fois de plus, Blanche Gardin se confie sur sa vie, entre amour et questions existentielles. Toujours aussi brut et aussi crue, Blanche Gardin ne fait pas dans la demi-mesure quand il s'agit de nous faire rire. Disponible sur My Canal.

Fabrice Eboué - Plus rien à perdre : S'il n'a plus rien à perdre, nous avons tous à y gagner. Dans son dernier spectacle, Fabrice Eboué se livre complètement, sans censure ni filtre. Disponible le 2 avril sur Amazon Prime Video.

Alban Ivanov - Élément perturbateur - : il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alban Ivanov nous dépeint une société hétéroclite et nous parle de sa vie. Disponible le 4 avril sur C8 et le 15 avril sur Amazon Prime Video.