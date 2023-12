Média. Wakanta, une téléréalité 100% havraise

Une téléréalité 100% havraise vient de voir le jour. Elle s'appelle Wakanta. A l'origine du projet, Julien Mercier, coach sportif et ancien sportif de haut niveau (judo), qui voulait mettre en avant le dépassement de soi.

Le principe d'une émission de téléréalité s'est imposé. "Ce n'est pas une téléréalité avec des drames qu'on veut, explique Margot Lerond, responsable relations partenaires de Wakanta. C'est vraiment une téléréalité pour suivre des candidats, avec un réel attachement à l'émission."

Wakanta est diffusé sur YouTube. Douze candidats s'affrontent autour de défis sportifs et intellectuels. Le tout est entièrement tourné au Havre, entre la forêt de Montgeon, la plage ou encore la catène. "Nous voulons vraiment mettre en avant le dépassement de soi, que les candidats sortent de leur zone de confort."

Le premier épisode a été diffusé fin novembre. Il a été regardé par plus de 4 000 personnes. Au total, cette première saison, qui se terminera fin décembre, est faite de quatre épisodes avec un best of qui sera proposé en janvier.

Une deuxième saison est déjà en projet. "C'est notre bébé. Le but, c'est que ça prenne de l'ampleur, conquérir le cœur des Havrais et des Normands. On espère que ça devienne une émission connue de tous. Dans nos rêves les plus fous, on espère aller sur des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime." Pour la deuxième saison, un casting sera réalisé au premier trimestre 2024, pour un tournage espère au printemps (sur une semaine).