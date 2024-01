Humour. Le Caennais Harold Barbé en première partie de Gad Elmaleh

Depuis ses débuts en 2011 au bar El Camino, dans le quartier de Vaucelles à Caen, Harold Barbé a gravi les échelons à vitesse grand V. Connu comme commentateur des matchs du Stade Malherbe Caen et salarié d'une entreprise de pompes funèbres, le Caennais a su aussi faire la différence sur scène.

Blanche Gardin puis Gad Elmaleh

Treize ans plus tard, le comédien réalise la première partie de la tournée de Gad Elmaleh, artiste incontournable de la scène humoristique. Ce dernier présente son nouveau spectacle "Lui-même" dans plusieurs Zéniths de France. "Ce serait fantastique qu'il y ait un passage à Caen", sourit Harold Barbé, très attaché à ses racines.

Entre 2011 et 2018, le Caennais s'était révélé en première partie de Blanche Gardin. Cette année, il aura la chance de jouer une vingtaine de minutes avant chaque spectacle de Gad Elmaleh. "Lui et sa production m'ont contacté en novembre dernier. Il était venu à Rouen et le Théâtre à l'Ouest a donné mon nom comme j'étais du coin, se remémore Harold. C'est très intéressant d'accompagner un artiste qui a vingt ans de métier. En France, il y a trois humoristes qui remplissent des Zéniths : Florence Foresti, Gad Elmaleh et Paul Mirabel."

En parallèle, le Caennais va jouer son propre spectacle "encore en rodage" une fois par mois jusqu'au mois de mai à El Camino, le bar qui l'a vu grandir. "J'aime y retourner, je me sens comme dans ma chambre", sourit l'humoriste. La prochaine représentation a lieu ce samedi 20 janvier à 20h30.