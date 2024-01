Phénomène. Soirées humour et stand-up : à Caen, le rire est partout

Il se présente comme le temple de l'humour. Le Théâtre à l'Ouest, ouvert depuis 2021, cartonne chaque semaine. Avec ses 50 000 spectateurs en 2023, il fait désormais partie des lieux référents pour une bonne partie de rigolade sur la place caennaise. Hormis les têtes d'affiche qui font salle comble - Ahmed Sylla par exemple - l'établissement laisse aussi la chance aux comédiens moins connus d'être mis en lumière. "Ces artistes ont du talent et vont se faire un nom. Il faut laisser la chance aux Caennais de les découvrir", explique Alexandre Lucas, le patron des lieux.

Laisser la chance aux débutants

de tester leurs vannes

A quelques mètres, sur le port de plaisance, le Caen Comedy Club permet à des humoristes en herbe de tester leurs vannes devant un public dans des bars partenaires. Adrien Beltoise, à l'origine de ce dispositif lancé au printemps dernier et lui-même humoriste, programme environ six événements par mois. "On veut être une passerelle pour les débutants ou les amateurs qui se destinent à en faire une carrière." Le principe est simple : sur le même modèle qu'une scène ouverte, il propose à qui le souhaite de monter sur scène, micro en main, et de débiter quelques blagues. "Dépassé par le succès au départ", avec une centaine d'artistes dans son portefeuille, le Caen Comedy Club a affiné sa stratégie au fil des mois. "Je ne fais jamais une scène avec uniquement des gens pour qui c'est leur première fois", poursuit-il. Contrairement au Théâtre à l'Ouest ou au Zénith, où l'entrée se fait uniquement sur l'achat d'une place, ces soirées fonctionnent "au chapeau", c'est-à-dire au pourboire que les spectateurs souhaitent laisser au comédien. L'initiative "T'es show", lancée à l'automne dernier, est un modèle hybride : en plus du stand-up, il propose des soirées magie ou chant dans plusieurs établissements. Sur le même principe que les soirées parisiennes, Camille Dechamp et Florent Ghesquiere font passer un casting aux néo-artistes, "pour être sûrs qu'ils ont un spectacle qui tient la route", précise Florent, lui-même humoriste. Pour eux, c'est une manière d'être "plus crédibles" aux yeux des spectateurs et d'avoir un "vivier artistique plus varié". Mais alors, pourquoi un tel essor du stand-up à Caen ? "Il y avait un manque, c'est ce que me répètent encore les spectateurs", assure Adrien Beltoise. A Camille Dechamp, issue d'un comedy club de la capitale, d'ajouter : "Il n'y avait pas de place pour les artistes qui n'étaient pas connus ici." C'est chose faite. Mais ces soirées amateurs ne sont pas toujours bien vues par les professionnels, à l'image d'Alexandre Lucas, gérant du Théâtre à l'Ouest. "Il faut bien que les débutants démarrent. Cela peut être une bonne chose, mais tout dépend du mode de fonctionnement adopté." La technique du chapeau n'est pas toujours bien accueillie. En parallèle, il voit cette diversité d'offres comme un atout pour la ville. "Le rire est un accès facile à la culture. J'accueille des gens qui viennent pour la première fois ici", ajoute-t-il. Précurseur des soirées humour à Caen, le comédien caennais Harold Barbé voit cet essor d'un bon œil. "Je suis très content de voir qu'une scène de stand-up se crée dans ma ville. C'est peu courant d'avoir un tel engouement dans une ville de cette taille." Il présentera d'ailleurs son nouveau spectacle au café-concert El Camino ce samedi 20 janvier. Mesdames, Messieurs, apprêtez-vous à bouger vos fameux zygomatiques !