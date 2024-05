Caen. Quartier Lorge : des écuries transformées en un lieu culturel

Au sortir de deux ans de travaux, le Quartier Lorge à Caen termine sa métamorphose. Ancien bâtiment religieux, il a ensuite été utilisé comme espace militaire au XIXe siècle, abritant 224 chevaux avant de devenir un lieu culturel de haut vol. La réhabilitation du Quartier Lorge n'a pas été une mince affaire pour les architectes, comme le témoigne Gabor Master de Parajd, architecte en chef des Monuments historiques en France. "Le plus difficile a été la gestion de l'humidité. Le bâtiment n'était plus utilisé depuis la fin de la guerre, de l'eau s'était infiltrée dans la maçonnerie, explique-t-il. Il fallait aussi purger les urines des chevaux qui provoquaient du salpêtre sur les murs."

Théâtre et salles de répétition

Classé Monument historique, le Quartier Lorge a conservé sa pierre de Caen mais aussi quelques marqueurs équestres (abreuvoirs, éléments de ferronnerie…). Par endroits, on peut même y apercevoir des graffitis de militaires datant du XIXe siècle. Dans le bâtiment principal de 120m de long, les 11 alcôves de 165m² ont été transformées en espaces de pratique pour des artistes locaux. La compagnie AMAVADA, l'association d'arts numériques Oblique/s, ainsi que la Millenial Academy dans le cadre du millénaire de Caen vont pouvoir profiter de nouveaux espaces : un théâtre avec 100 places assises, des espaces de répétition et une salle de concert. Ces espaces seront d'ailleurs ouverts au grand public. Dans un autre bâtiment appelé "les petites écuries", l'infirmerie vétérinaire de l'époque est transformée en huit studios d'une moyenne de 15m2 pour accueillir des artistes en résidence. Enfin, dans le troisième bâtiment, se trouvent des espaces afin de proposer des ateliers de poterie, sérigraphie et gravure.