Télévision. "L'Anneau" : montagne, froid, stratégie… Le nouveau défi hivernal qui débarque sur France 2

France 2 s'apprête à lancer L'Anneau, son tout premier jeu d'aventure hivernal. Tourné en secret à plus de 2 500 mètres d'altitude, dans la station d'Isola 2000, la plus haute des Alpes-Maritimes, le programme promet une immersion totale dans le froid et la stratégie.

Un cercle à ne pas franchir

Présenté par Laurent Luyat, le jeu réunira 13 candidats au cœur des montagnes du Mercantour. Leur terrain de jeu ? Une zone délimitée appelée "l'anneau", qui peut s'élargir ou se resserrer à tout moment. Quiconque dépasse la limite sera immédiatement éliminé.

Une aventure sous haute tension

Entre épreuves physiques, énigmes et gestion des ressources, les participants devront faire preuve de logique, d'endurance et de sang-froid. Le vainqueur repartira avec une récompense de 100 000 euros. La diffusion est prévue pour cet hiver, et des rumeurs évoquent déjà la participation possible de célébrités.

Envie de vivre l'aventure ? Les inscriptions sont ouvertes pour ceux qui veulent repousser leurs limites et rejoindre le casting.