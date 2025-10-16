Télévision. "Pékin Express" : on connaît la date de diffusion de la nouvelle édition "La Route des Glaces"

M6 donne le coup d'envoi de la nouvelle saison de Pékin Express vendredi 7 novembre 2025 à 21h10. Intitulée La Route des Glaces, cette 21e édition promet une aventure spectaculaire au cœur du Kazakhstan, dans des conditions extrêmes. C'est aussi un petit événement pour le programme, qui quitte sa case du jeudi soir pour s'installer le vendredi, une première depuis 2009.

Une aventure sous zéro

Cette année, les candidats troquent les paysages exotiques pour les steppes glacées du Kazakhstan, un pays encore jamais exploré par l'émission. Sous la houlette de Stéphane Rotenberg, les huit binômes devront affronter le froid, les tempêtes de neige et des températures pouvant descendre jusqu'à –28 °C. Une épreuve aussi physique que psychologique, dans un décor à couper le souffle.

Des conditions de tournage extrêmes

Le défi n'a pas concerné que les aventuriers. Les équipes techniques ont dû composer avec un froid mordant qui mettait à rude épreuve le matériel : batteries figées, caméras embuées, véhicules gelés… Une logistique colossale a été déployée pour garantir un tournage sans accroc dans cet environnement hostile.

Une saison plus courte, mais intense

Pour cette édition, huit binômes seulement s'élanceront dans la course, contre dix les années précédentes. Ce format resserré promet un rythme plus nerveux et des épisodes centrés sur l'humain, la solidarité et la résistance face aux éléments.

Entre paysages enneigés, frissons et dépassement de soi, Pékin Express : La Route des Glaces s'annonce comme l'une des saisons les plus impressionnantes de l'histoire du jeu. Rendez-vous le 7 novembre à 21h10 sur M6 pour découvrir cette course polaire inédite !