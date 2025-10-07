Télévision. Pékin Express 2026 : une saison inédite dans l'hiver kazakh

Exit les plages et les paysages tropicaux. Cette année, Pékin Express change totalement de décor ! Les binômes s'élanceront à travers un seul et unique pays, le Kazakhstan : un territoire immense et encore inédit dans le programme.

Mais attention, cette traversée ne se fera pas sous le soleil : les candidats devront composer avec le froid, les tempêtes de neige et les steppes gelées. Les températures pourraient même descendre jusqu'à -20°C.

Doudounes, courage et paysages grandioses

Pour affronter ce défi d'un nouveau genre, les aventuriers troqueront leurs shorts contre des parkas et leurs tongs contre des bottes fourrées. Même les tournages d'interviews seront adaptés pour protéger les équipes du gel. Entre montagnes enneigées, villages isolés et routes sans fin, le Kazakhstan offrira un décor à la fois rude et fascinant.

Cette édition baptisée officieusement le Pékin des neiges s'annonce déjà comme l'une des plus impressionnantes et extrêmes de l'histoire de l'émission.