Télévision. Pékin Express 2026 : une saison inédite dans l'hiver kazakh

Société. Pour sa 21e saison, M6 envoie ses aventuriers sur les routes glacées du Kazakhstan. Une première dans l'histoire du jeu, qui promet une course aussi spectaculaire que redoutable.

Publié le 07/10/2025 à 11h49 - Par Aline
Télévision. Pékin Express 2026 : une saison inédite dans l'hiver kazakh
Les candidats de Pékin Express 2026 affronteront pour la première fois le froid glacial du Kazakhstan, entre steppes enneigées et montagnes gelées. - Capture d'écran TikTok - @stephrotenberg

Exit les plages et les paysages tropicaux. Cette année, Pékin Express change totalement de décor ! Les binômes s'élanceront à travers un seul et unique pays, le Kazakhstan : un territoire immense et encore inédit dans le programme.

Mais attention, cette traversée ne se fera pas sous le soleil : les candidats devront composer avec le froid, les tempêtes de neige et les steppes gelées. Les températures pourraient même descendre jusqu'à -20°C.

@stephrotenberg Je vous dévoile la route de cette 21eme Saison actuellement en tournage pour une saison extrême dans des conditions extrêmes #fyp #pourtoi #pekinexpress #stephanerotenberg ♬ son original - stephrotenberg

Doudounes, courage et paysages grandioses

Pour affronter ce défi d'un nouveau genre, les aventuriers troqueront leurs shorts contre des parkas et leurs tongs contre des bottes fourrées. Même les tournages d'interviews seront adaptés pour protéger les équipes du gel. Entre montagnes enneigées, villages isolés et routes sans fin, le Kazakhstan offrira un décor à la fois rude et fascinant.

Cette édition baptisée officieusement le Pékin des neiges s'annonce déjà comme l'une des plus impressionnantes et extrêmes de l'histoire de l'émission.

