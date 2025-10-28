En ce moment DISTURBIA RIHANNA
Mobilité. Le bac de Jumièges à l'arrêt toute la semaine 

Mobilité. Le Département de Seine-Maritime annonce la suspension du bac de Jumièges en raison de nouveaux travaux lancés par la Métropole de Rouen, lundi 27 octobre.

Publié le 28/10/2025 à 08h34 - Par Alexandre Leno
L'accès au bac de Jumièges devrait être rétabli, samedi 1er novembre. - Le Courrier Cauchois

Le Département de Seine-Maritime a annoncé la fermeture du bac de Jumièges, lundi 27 octobre, dans le cadre de travaux entamé au printemps dernier. "Le passage d'eau de Jumièges sera fermé du 27 au 31 octobre inclus, avec une reprise des traversées samedi 1er novembre 2025", précise la collectivité. En cause, un chantier lancé par la Métropole Rouen Normandie il y a plusieurs mois pour le remplacement du réseau d'alimentation en eau potable et d'assainissement sur la commune de Jumièges qui concerne en particulier le secteur de la rue Alphonse Callais. L'accès au bac de Jumièges et donc la traversée fluviale sont ainsi perturbés depuis le printemps dernier avec le lancement de ces travaux qui impliquent la mise en place d'une déviation et d'un sens unique de circulation, "du fait de la fermeture de la rue Alphonse Callais, axe reliant le centre-bourg de Jumièges et la cale du bac", précise le Département en charge de ces bacs de Seine, "la largeur de la tranchée qui sera creusée ne permettant plus le passage de véhicules en toute sécurité".

