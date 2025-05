Elbeuf. Soutenue par la Mission du patrimoine, la synagogue délabrée attend toujours le début des travaux

Deux ans après avoir été sélectionnée au loto du patrimoine, la synagogue d'Elbeuf, classée monument historique, attend toujours le lancement des travaux. Le site avait été retenu par la Mission Bern en mars 2023 et s'était vu remettre un chèque de 300 000 euros en amont des journées du patrimoine en septembre de la même année. Mais le coût total du chantier estimé à plus de 3 millions d'euros nécessite des fonds publics. Des subventions qui sont censées garantir aux entreprises le financement complet des travaux.

• A lire aussi. [Dossier] Patrimoine. La synagogue d'Elbeuf bientôt sauvée

Or, il manque aujourd'hui l'engagement financier du Département de Seine-Maritime pour lancer définitivement le chantier. L'Acase, l'Association culturelle des amis de la synagogue d'Elbeuf, a fait sa première demande de subvention auprès du Département le 26 avril 2024. Quelques mois plus tard, la collectivité annonçait son désir de soutenir 30% du montant de la première tranche de travaux, comme un accord de principe. A l'époque, le Département conditionnait son engagement financier à la réception du résultat de l'appel d'offres pour le choix des entreprises chargées des travaux. C'est chose faite aujourd'hui assure l'Acase.

Cette première phase de travaux concerne le bâtiment côté rue Grémont avec la réfection de la charpente, de la couverture, des façades est et ouest ainsi que le réseau des eaux pluviales. La deuxième tranche doit s'intéresser au bâtiment côté rue Paul Fraenckel. A terme, la synagogue doit être transformée en lieu culturel et de mémoire.

Instruction du dossier le 16 juin

Contacté, le Département précise que "le dossier de demande de subvention sera proposé lors de la commission permanente du 16 juin prochain" et que la collectivité avait précisé en début d'année à l'association qu'elle était autorisée à "engager les travaux dès le 28 janvier 2025". L'Acase, elle, soutient que le chantier ne peut démarrer sans la signature d'une convention. D'autant que l'engagement du Département n'est pas encore formalisé. "Cette autorisation de démarrage anticipé (des travaux) ne vaut en aucun cas promesse de subvention", avait alors écrit le Département dans un courrier du 17 février 2025. "On recule de six mois", déplore Nassim Lévy, président de l'Acase. Le chantier devait, en effet, démarrer à la fin de l'année 2024 pour une livraison envisagée fin 2027. "Si les choses traînent, on ne sait pas ce que va devenir cet immeuble, il est très fragilisé et les pigeons reviennent !"

• A lire aussi. Découvrez le site historique emblématique qui représente la Normandie au Loto du Patrimoine 2025 !

Etat, Région et Métropole au rendez-vous

Certaines collectivités se sont déjà engagées par écrit pour accompagner financièrement la réhabilitation de l'édifice. C'est le cas de la Métropole de Rouen qui a contractualisé son engagement le 30 janvier dernier pour subventionner environ 16% de la première tranche du chantier (hors d'eau) et 18% de la deuxième soit un montant global de 280 660 euros. Côté Région Normandie, la collectivité a établi elle aussi une convention, le 11 décembre 2024, pour allouer 148 289 euros au projet de restauration de la synagogue. Subvention inscrite au budget 2025. Enfin l'Etat via la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) s'engageait en novembre 2024 à financer la première tranche à hauteur de 241 667 euros.